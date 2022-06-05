"Россия совершила очередной акт ядерного терроризма", - Энергоатом
5 июня российская "калибр", вероятно, выпущенная в Киев, пролетела низко над Южноукраинской АЭС. В Энергоатоме отмечают, что это опасно и могло привести к ядерной катастрофе
Об этом информирует в телеграмме Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" .
"Сегодня, 5 июня 2022 года, Россия совершила очередной акт ядерного терроризма - в 5:30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.
Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в рабочий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", - говорится в сообщении.
- 5 июня около 6 утра в Киеве раздалось несколько взрывов. В результате этого один человек пострадал, его госпитализировали. Предварительно сообщалось и о подобных звуках обстрелов в области.
- Также утром 5 июня в Одессе было неспокойно, и местные слышали взрывы.
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