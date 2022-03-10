Россия совершила новый авиаудар по Мариуполю, есть погибший

Об этом сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.



"Снова недоброе утро в Мариуполе. Снова авианалет на мирный город. Сегодня в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мариупольцев", - говорится в сообщении.



По предварительным данным горсовета, в результате авиаудара погиб один человек



"Рашисты продолжают уничтожать Мариуполь, который не покорился перед врагом. И не покорится. Держимся, мариупольцы!" – призывали в горсовете.

Напомним, накануне Россия разбомбила в Мариуполе роддом и детскую больницу. В результате авиаудара погибли три человека, в том числе один человек . Еще 17 человек пострадали.