Россия совершила новый авиаудар по Мариуполю, есть погибший
Утром 10 марта Россия совершила новый авиаудар по Мариуполю
Об этом сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.
"Снова недоброе утро в Мариуполе. Снова авианалет на мирный город. Сегодня в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мариупольцев", - говорится в сообщении.
По предварительным данным горсовета, в результате авиаудара погиб один человек
"Рашисты продолжают уничтожать Мариуполь, который не покорился перед врагом. И не покорится. Держимся, мариупольцы!" – призывали в горсовете.
- Напомним, накануне Россия разбомбила в Мариуполе роддом и детскую больницу. В результате авиаудара погибли три человека, в том числе один человек . Еще 17 человек пострадали.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.05
-
EUR
Покупка 32.48Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное