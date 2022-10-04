Россия совершила более 500 преступлений против культурного наследия Украины
В Украине зафиксировали более 500 эпизодов военных преступлений Российской Федерации против культурного наследия
Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики в telegram.
"По состоянию на сегодняшний день Министерство культуры и информационной политики зафиксировало более 500 эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия. В том числе и против наших памятников архитектуры", - говорится в сообщении.
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Также, в МКИП отметили, что архитектура – это культурный код нации, ее история и наследие.
- По состоянию на 2 октября было известно, что в результате полномасштабного российского вторжения 358 библиотек повреждены или разрушены.
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