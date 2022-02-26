Россия совершила авиаудар по поселку близ Мариуполя, трое погибших, - горсовет
В Донецкой области авиация РФ сбросила бомбы на поселок Сартана, возле Мариуполя
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"26 февраля, около 15:00, был нанесен авиаудар войсками РФ по селению Сартана возле Мариуполя. По предварительным, данным, трое погибших и трое раненых", - говорится в сообщении.
Объем повреждений и количество пострадавших уточняется.
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