Россия совершила авиаудар по Макаровскому хлебзаводу на Киевщине, погибли 13 человек

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Telegram.



Спасателями из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших.



По предварительной информации, на территории завода было около 30 человек.

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