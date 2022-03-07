Россия совершила авиаудар по Макаровскому хлебзаводу на Киевщине, погибли 13 человек
7 марта в городе Макаров (Киевская область) в результате авиаудара произошло попадание снаряда на территорию местного хлебзавода
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Telegram.
Спасателями из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших.
По предварительной информации, на территории завода было около 30 человек.
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