Россия совершила авианалет на Лозовую в Харьковской области

Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский в Facebook.



"Авиаудар по военному объекту. Гражданские предварительно не пострадали. На месте. Выясняю", - написал он.



Впоследствии в видео он заявил о бомбардировке арсенала и добавил, что городу ничего не угрожает.



Госспецсвязи со ссылкой на городской совет сообщило о двух ударах.



"Предварительно, без жертв. Гражданские объекты не поражены", - говорилось в сообщении.