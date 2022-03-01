Россия совершила авианалет на Лозовую в Харьковской области
Оккупанты нанесли удар авиацией по городу Лозовая на Харьковщине
Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский в Facebook.
"Авиаудар по военному объекту. Гражданские предварительно не пострадали. На месте. Выясняю", - написал он.
Впоследствии в видео он заявил о бомбардировке арсенала и добавил, что городу ничего не угрожает.
Госспецсвязи со ссылкой на городской совет сообщило о двух ударах.
"Предварительно, без жертв. Гражданские объекты не поражены", - говорилось в сообщении.
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