Россия совершила артобстрел Херсона: погибли три женщины

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Роман Мрочко в телеграммах.

Об обстреле и гибели людей он сообщил около 19:30.

"В настоящее время установлена личность одной из погибших в результате вечерних обстрелов Корабельного района. Женщине 43 года. Известно, что все три погибших женщины в момент вражеской атаки находились на улице", - добавил руководитель области.

Также он отметил , что других пострадавших во время атаки не обнаружено:

"Вблизи места происшествия эвакуированы двое малолетних детей. Их осмотрели медики и сейчас с ними работает психолог".