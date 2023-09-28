Россия совершила артобстрел Херсона: погибли три женщины
Российская армия вечером, 28 сентября, совершила артиллерийский обстрел Херсона, в результате которого погибли три женщины
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Роман Мрочко в телеграммах.
Об обстреле и гибели людей он сообщил около 19:30.
"В настоящее время установлена личность одной из погибших в результате вечерних обстрелов Корабельного района. Женщине 43 года. Известно, что все три погибших женщины в момент вражеской атаки находились на улице", - добавил руководитель области.
Также он отметил , что других пострадавших во время атаки не обнаружено:
"Вблизи места происшествия эвакуированы двое малолетних детей. Их осмотрели медики и сейчас с ними работает психолог".
- Напомним, поздно вечером 27 сентября оккупационные российские войска атаковали Херсонскую область – на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний мужчина.
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