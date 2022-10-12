Россия становится какой-то совершенно одичавшей карикатурой на государство с культом жестокости и бесчеловечности как ценностей. В Екатеринбурге пятиклассника не просто отругали, но и затравили за письмо солдату с пожеланием... не убивать людей в Украине.

Учащимся школы №22 предложили написать письмо для акции "Добрые письма", используя шаблон. Учительница пообещала не читать письма, и ребенок в письме пожелал солдату не совершать зла и не убивать людей.

В результате мальчика вызвали на разговор. Учительница отругала его за то, что он написал письмо не по шаблону и выразил свое мнение, "которое никому не интересно". Еще раз: ребенка ругали за инакомыслие и добро, при этом сообщив, что его взгляды и мнение всем безразличны. Какие выводы сделает ребенок?

За саму работу школьнику поставили "отлично", но история о письме стала известна ученикам, и теперь пятиклассник жалуется на травлю за то, что оказался "недостаточным патриотом". Ну, не сука и учительница?

Это страна нравственных уродов, тупых примитивов и стукачей, где тебя готовы стереть в пору за инакомыслие. Лютая дичь.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, экснародный депутат Украины

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