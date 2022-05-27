Россия совершает военные преступления в Украине потому, что ее вовремя не наказали, - посол Латвии Клява
Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Илгварс Клява считает, что Российская Федерация совершает военные преступления в Украине против украинского народа потому, что ее вовремя не наказали, ведь это уже не первый раз страна-агрессор себя так ведет
Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.
"Мы видим в этом тенденцию, плохую тенденцию. Эти военные преступления не возникли именно сейчас и именно в Украине. Их совершали и раньше. В Украине военные преступления совершали по единственной причине – потому, что их не остановили раньше. Что военные преступники за это никак не ответили раньше. Ни в Грузии, ни на самом деле в 2014 году после борьбы на Донбассе и в Крыму. То есть они просто не почувствовали никаких последствий. Преступники не пострадали", - отметил Клява.
Латвийский дипломат подчеркнул, что Россию следует остановить, иначе войны и военные преступления против мирного населения будут продолжаться.
"Важно, чтобы это прекратилось сейчас и здесь. Иначе это может распространиться повсюду. Если военные преступники не будут видеть последствий, то все это пойдет дальше и продолжит разрастаться. И мы должны остановить это. Другого выхода просто нет. Я действительно верю в то, что непосредственные преступники, те, кто причастен к совершению военных преступлений предстанут перед судом и получат наказание. С политическими лидерами немного сложнее. Те, кто приказывал это делать, с ними будет немного сложнее. Но это не значит, что мы должны сдаться", - заметил Илгварс Клява.
- Дипломат Роман Бессмертный считает, что если Россия не капитулирует в войне с Украиной и не потерпит краха, через определенный период РФ начнет новую агрессивную войну против соседних государств.
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