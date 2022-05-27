Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Мы видим в этом тенденцию, плохую тенденцию. Эти военные преступления не возникли именно сейчас и именно в Украине. Их совершали и раньше. В Украине военные преступления совершали по единственной причине – потому, что их не остановили раньше. Что военные преступники за это никак не ответили раньше. Ни в Грузии, ни на самом деле в 2014 году после борьбы на Донбассе и в Крыму. То есть они просто не почувствовали никаких последствий. Преступники не пострадали", - отметил Клява.

Латвийский дипломат подчеркнул, что Россию следует остановить, иначе войны и военные преступления против мирного населения будут продолжаться.

"Важно, чтобы это прекратилось сейчас и здесь. Иначе это может распространиться повсюду. Если военные преступники не будут видеть последствий, то все это пойдет дальше и продолжит разрастаться. И мы должны остановить это. Другого выхода просто нет. Я действительно верю в то, что непосредственные преступники, те, кто причастен к совершению военных преступлений предстанут перед судом и получат наказание. С политическими лидерами немного сложнее. Те, кто приказывал это делать, с ними будет немного сложнее. Но это не значит, что мы должны сдаться", - заметил Илгварс Клява.

Дипломат Роман Бессмертный считает, что если Россия не капитулирует в войне с Украиной и не потерпит краха, через определенный период РФ начнет новую агрессивную войну против соседних государств.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb