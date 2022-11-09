Об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью LIGA.net.

По его словам, о большинстве кибератак общество не знает, однако их бывает по 10 в сутки.

"Энергетика, инфраструктура и логистика – это приоритетные цели для российских спецслужб. Последние обстрелы ТЭЦ сопровождались и кибератаками. Мы ожидали такого сценария, поэтому ни одна из них не была эффективной. Иногда мы имеем информацию, куда будет бить враг в ближайшие дни или недели, и наша задача - не допустить этого. Или мы пускаем врага по ложному пути, понимая, что не будет негативных последствий. О большинстве кибератак общество не знает, а Россия сегодня делает в среднем более 10 кибератак в сутки", - сказал Витюк.

По его словам, кибератаки эффективнее ракетных обстрелов, ведь ракеты чаще всего сбивают наши ПВО.

"Если не отбивать их (кибератаки, - ред.), последствия были бы крайне серьезными... Одновременная атака на все облэнерго может выключить свет по всей стране, чтобы энергетики не смогли перебрасывать мощности между регионами. Враг стремится, чтобы мы оказались без света, воды, отопления, связи, интернета, средств оплаты. Но это уже абсолютно невозможно при таком уровне нашей подготовки и реагирования", - подчеркнул Витюк.

По словам представителя спецслужбы, удачная кибератака может обесточить Украину на 5-10 минут.

"В худшем случае благодаря кибератаке они могут, например, выключить электроэнергию на 5-10 минут или какие-то сервисы не будут работать в течение непродолжительного времени. Мы работаем, чтобы даже этого не произошло", - подчеркнул он.

Из-за постоянных российских атак оборудование украинского энергосистемы повреждено на 35-45%.

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