Россия – социально-историческая злокачественная опухоль в 4 стадии. Агрессор должен потерпеть стратегическое поражение, - Айзенберг

Ученый высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".



"Россия должна потерпеть такое стратегическое поражение, при котором она не будет способна снова идти с войной на Украину, или на кого-либо другого. Стратегическое поражение страны-агрессора означает, что Россия должна уйти со всех оккупированных территорий: Украины, Грузии, Молдовы. РФ должна прекратить постоянную подпитку конфликта в Нагорном Карабахе . Россия должна перестать быть тем, чем она есть сейчас", - отметил Айзенберг.



Профессор отметил, что задача России стратегического поражения является сложной задачей.



"Фактически Россия сегодня – это социально-историческая злокачественная опухоль в 4 стадии, которая стреляет метастазами повсюду, где только может. В этой стадии лечить ее очень тяжело. Мир должен эту проблему решить, иначе это будет продолжаться вовек. На протяжении всей своей истории Россия была такой, какой она есть. Речь идет именно о том, чтобы страна-агрессор не имела возможности повторять то, что она делает сейчас. И даже не имела возможности об этом подумать", - отметил Игорь Айзенберг.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российский агрессор в 60 км от государственной границы Украины развернул пусковые установки ОТРК "Искандер-М".

Координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что нужны веские поражения России, вроде "Москва" 2, чтобы показать президента страны-агрессора слабаком перед российским обществом.