Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированные территории, а также акваторию Черного и Азовского морей.

"Противник использует самолеты дальней и стратегической авиации, с которых совершаются удары крылатыми ракетами разных типов. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22", - добавил представитель Воздушных сил, уточнив, что российская авиация осуществляет почти 200 вылетов в сутки, а с начала вторжения в Украину было совершено 38 тысяч вылетов.

В вечерней сводке за 16 сентября Генштаб сообщил, что на оккупированных территориях РФ размещает технику и военных в учебных заведениях.

По информации BBC, российских срочников готовят охранять Белгородскую область: ехать хотят только четверо.

Спецоперация переросла в полноценную войну. Требуется мобилизация сил и ресурсов. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании госдумы во вторник, 13 сентября.

Кремль вдвое усилил скрытую мобилизацию из-за поражения в Харьковской области. В Чечне начали призывать к "самомобилизации", чтобы доказать свою готовность помочь России, говорят аналитики.

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