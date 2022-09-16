Россия сосредоточила вокруг Украины 430 самолетов и столько же вертолетов, - спикер ВВС
Эти силы размещены на 40 военных аэродромах в Беларуси, России и на территории Крыма
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", - сказал Игнат.
Он подчеркнул, что истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированные территории, а также акваторию Черного и Азовского морей.
"Противник использует самолеты дальней и стратегической авиации, с которых совершаются удары крылатыми ракетами разных типов. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22", - добавил представитель Воздушных сил, уточнив, что российская авиация осуществляет почти 200 вылетов в сутки, а с начала вторжения в Украину было совершено 38 тысяч вылетов.
- В вечерней сводке за 16 сентября Генштаб сообщил, что на оккупированных территориях РФ размещает технику и военных в учебных заведениях.
- По информации BBC, российских срочников готовят охранять Белгородскую область: ехать хотят только четверо.
- Спецоперация переросла в полноценную войну. Требуется мобилизация сил и ресурсов. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании госдумы во вторник, 13 сентября.
- Кремль вдвое усилил скрытую мобилизацию из-за поражения в Харьковской области. В Чечне начали призывать к "самомобилизации", чтобы доказать свою готовность помочь России, говорят аналитики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.84
-
EUR
Покупка 39.66Продажа 40.76
- Актуальное
- Важное