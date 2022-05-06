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Главная война с Россией Россия сосредоточила в Изюме более 22 батальонных групп, которые пытаются прорваться в направлении Донетчины, - депутат горсовета
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Россия сосредоточила в Изюме более 22 батальонных групп, которые пытаются прорваться в направлении Донетчины, - депутат горсовета

6 мая, 2022 пятница
16:07
война с Россией

Депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил, что Россия сконцентрировала в Изюме более 22 батальонно-тактических групп, которые постоянно пытаются прорваться в направлении Донецкой области

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"На Изюмском направлении продолжаются одни из самых ожесточенных боев на территории Украины. Враг сконцентрировал в Изюме более 22 батальонно-тактических групп вместе со вспомогательными войсками и пытается прорваться в направлении Донецкой области по автомобильным путям Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск", - рассказал Стрельник.

Стрельник подчеркнул, что все попытки российских войск прорваться в направлении Донбасса не имеют результатов.

"В течение месяца российские войска пытались прорваться в направлении Донецкой области, но все их попытки не имеют результата. Однако они действительно пытаются получить более выгодные для себя позиции, потому что они больше месяца никак не могут выйти на административные границы между Харьковской и Донецкой областями. Наши военные профессионально обороняются и постоянно маневрируют. Некоторые населенные пункты в Изюмском районе время от времени переходят под контроль одной или другой армии. Однако это можно назвать маневрами. ВСУ занимают более выгодные позиции для обороны и проводят удачные контратаки", - добавил Стрельник.


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