Россия сосредоточила в Черном море флотилию с 30 крылатыми ракетами

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Корабельная группировка флота рашистов сохраняет в обязательном присутствии подлодку, несмотря на переменное количество кораблей, продолжает угрожать ракетными ударами не менее 30 крылатых ракет", - сообщили в ОК "Юг".

В оперативном командовании добавили, что россияне продолжают попытки развернуть на острове Змеином системы ПВО для прикрытия своего флота.

"На Змеином, пытаясь обеспечить прикрытие от возможного поражения своего корабельного состава, рашисты упрямо настраивают комплексы противовоздушной обороны".

13 мая сообщалось, что из Севастополя вышли в море все подлодки Черноморского флота РФ, вооруженные в том числе и крылатыми ракетами.

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