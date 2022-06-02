Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, понесших потери во время боевых действий на территории Украины.

С территории Российской Федерации враг обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

В Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых рубежей. С целью снижения наступательного потенциала наших войск произвел обстрелы позиций Сил обороны по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

В Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией. На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отошел.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха нет.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Вел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного огневого украинскими подразделениями поражение отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска по артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Осуществляет пополнение запасов.

На Южнобужском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов наших позиций. Также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

"Российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов, продолжают информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и детских садах", - говорится в сообщении.

На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота Российской Федерации продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении. Противник продолжает осуществлять меры по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Также противник продолжает использовать сеть гражданских лечебных учреждений на временно оккупированных территориях для лечения раненых.

За минувшие сутки, 1 июня, на Донецком и Луганском направлениях отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь беспилотников типа "Орлан-10".

"Беспилотные летательные аппараты враг продолжает терять по всем направлениям. Противник уже задействует беспилотники даже МЧС Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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