Россия сосредоточила 92 тактические группы в Украине, еще 20 – в резерве, - Пентагон
Соединенные Штаты считают, что Россия пытается продвинуться мимо Изюма в сторону Краматорска и юго-восточнее Крыма
Об этом сообщает в Twitter журналист Джек Детч .
На брифинге, состоявшемся на 64 день войны в Украине, чиновники американского оборонного ведомства заявили, что вместе с маневрами в районе Изюма и Краматорска, российская оккупационная армия испытывает старые проблемы с логистикой, коммуникацией и поставками. "Они (россияне. - Ред.) могут двигаться всего по несколько миль в день, боясь опередить свои линии поставки, как мы видели во время (неудачного) продвижения в Киев", - отмечает Детч.
Сейчас, по оценкам Пентагона, РФ сосредоточила 92 тактические группы в Украине. Еще 20 находятся в резерве на территории приграничных регионов России. Сейчас есть попытки передислоцировать некоторые БТГ из района Мариуполя, возможно, пытаясь активизировать операции на Донбассе.
При этом россияне не рискуют применять самолеты в небе над Украиной, нанося ракетные удары с моря или с контролируемых ими территорий. Также оккупанты опасаются активной украинской обороны, усиленной С-300 и недавно прибывшими немецкими зенитными установками.
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