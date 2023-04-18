Об этом в утренней сводке 18 апреля сообщает Генштаб ВСУ.

Противник несет значительные потери, но продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Он активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В течение 17 апреля, на указанных участках фронта, ВСУ отразили более 70 атак России. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Украинские воины сбили разведывательный дрон, поразили станцию РЭБ и несколько мест скопления захватчиков

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники.

Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Россия нанесла 4 ракетных и 41 авиационный удар по Украине за прошедшие сутки

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение 17 апреля враг нанес 4 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

За прошедшие сутки россияне совершили обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе севернее Спорного, успеха не имела.

Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино россияне вели безуспешные наступательные действия.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Плещеевка, Щербиновка и Торец Донецкой области.

На Авдеевском направлении неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области.

Террористические войска обстреляли, в частности, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время обстрелам РФ подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил.

Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

За сутки произвел более 40 обстрелов населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Берислав, Львове, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.