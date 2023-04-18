Россия сосредоточена на наступлении по 5 направлениям, обороняется на двух, - Генштаб
Вражеские войска пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а на Запорожском и Херсонском - ведут оборону. ВСУ удалось отразить более 70 атак
Об этом в утренней сводке 18 апреля сообщает Генштаб ВСУ.
Противник несет значительные потери, но продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Он активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
В течение 17 апреля, на указанных участках фронта, ВСУ отразили более 70 атак России. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Украинские воины сбили разведывательный дрон, поразили станцию РЭБ и несколько мест скопления захватчиков
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники.
Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Россия нанесла 4 ракетных и 41 авиационный удар по Украине за прошедшие сутки
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В течение 17 апреля враг нанес 4 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.
Ситуация по направлениям
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.
За прошедшие сутки россияне совершили обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.
На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе севернее Спорного, успеха не имела.
Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное на Донетчине.
На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино россияне вели безуспешные наступательные действия.
От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Плещеевка, Щербиновка и Торец Донецкой области.
На Авдеевском направлении неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области.
Террористические войска обстреляли, в частности, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.
На Марьинском направлении отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время обстрелам РФ подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил.
Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
За сутки произвел более 40 обстрелов населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Берислав, Львове, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.
- Ранее сообщалось, что в Зайцево, что в Донецкой области, прибыло 200 недавно мобилизованных россиян из резервов, чтобы восполнить потери в живой силе врага.
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