Россия сосредотачивает воздушные удары по четырем направлениям, - Пентагон
Российские войска продолжают сосредоточивать свои удары по Украине в четырех районах, среди них и Киев
Об этом заявил журналистам высокопоставленный чиновник министерства обороны США.
По его словам, авиаудары, наносимые россиянами, направлены на: Киев, Чернигов, Изюм и Донбасский регион.
"Мы видели, как россияне продолжают наращивать количество вылетов, вылетов самолетов. За последние сутки – до 300. Их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме к югу от Харькова, в район Операции объединенных сил, в основном на Донбасс. Это четыре районы, где они наносят большинство своих ударов", – сказал чиновник.
Он особо подчеркнул, что "Киев до сих пор находится под угрозой авиаударов", несмотря на комментарии России по уходу из этого района.
- Напомним, 31 марта в Луганской области оккупанты в очередной раз обстреляли Лисичанск и Северодонецк, есть погибшие.
- Генштаб в вечерней сводке 31 марта заявил, что на Харьковщине, Луганщине и Донбассе оккупанты пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное