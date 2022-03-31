Об этом заявил журналистам высокопоставленный чиновник министерства обороны США.

По его словам, авиаудары, наносимые россиянами, направлены на: Киев, Чернигов, Изюм и Донбасский регион.



"Мы видели, как россияне продолжают наращивать количество вылетов, вылетов самолетов. За последние сутки – до 300. Их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме к югу от Харькова, в район Операции объединенных сил, в основном на Донбасс. Это четыре районы, где они наносят большинство своих ударов", – сказал чиновник.

Он особо подчеркнул, что "Киев до сих пор находится под угрозой авиаударов", несмотря на комментарии России по уходу из этого района.

Напомним, 31 марта в Луганской области оккупанты в очередной раз обстреляли Лисичанск и Северодонецк, есть погибшие.

Генштаб в вечерней сводке 31 марта заявил, что на Харьковщине, Луганщине и Донбассе оккупанты пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении.

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