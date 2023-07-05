Об этом информирует Military Africa.

Государственный концерн "Вертолеты России" не реализовал продажу вертолетов африканскому государству из-за трудностей. Затем их планировали модифицировать для нужд местной армии. Компания не получила от правительства РФ необходимые лицензии на экспорт, также возникли задержки в доставке западных компонентов. Это было следствием российской агрессии против Украины и санкций Запада.

Сорвавшаяся сделка является большой проблемой для безопасности Бенина, пытающегося защитить свою северную границу. Стране угрожают экстремисты "Аль-Каиды" и "ИГИЛ".

Сообщается, что правительство Бенина ожидало, что новые вертолеты помогли бы более эффективно бороться с этими организациями, но теперь не определено, сколько времени они будут ждать их из России.

Ми-171 – это модифицированный вертолет Ми-8 гражданского транспорта, который разработал советский/российский конструктор М. Л. Миль – Ми-8АМТ (для экспорта – Ми-171Е). Вертолет предназначен для военных целей Ми-8АМТШ (Ми-171Ш) и утвердили в 2009 году.