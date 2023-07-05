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Россия сорвала поставки вертолетов Ми-171 в Бенин из-за войны в Украине, - СМИ

5 июля, 2023 среда
17:34
Война с Россией

Россия не осуществила поставку двух Ми-171 в Бенин, это могло быть следствием полномасштабного вторжения РФ в Украину

Об этом информирует Military Africa.

Государственный концерн "Вертолеты России" не реализовал продажу вертолетов африканскому государству из-за трудностей. Затем их планировали модифицировать для нужд местной армии. Компания не получила от правительства РФ необходимые лицензии на экспорт, также возникли задержки в доставке западных компонентов. Это было следствием российской агрессии против Украины и санкций Запада.

Сорвавшаяся сделка является большой проблемой для безопасности Бенина, пытающегося защитить свою северную границу. Стране угрожают экстремисты "Аль-Каиды" и "ИГИЛ".

Сообщается, что правительство Бенина ожидало, что новые вертолеты помогли бы более эффективно бороться с этими организациями, но теперь не определено, сколько времени они будут ждать их из России.

Ми-171 – это модифицированный вертолет Ми-8 гражданского транспорта, который разработал советский/российский конструктор М. Л. Миль – Ми-8АМТ (для экспорта – Ми-171Е). Вертолет предназначен для военных целей Ми-8АМТШ (Ми-171Ш) и утвердили в 2009 году.

  • Журналисты AP установили, что, несмотря на санкции в феврале, Россия выставила на продажу оружие на Международной оборонной выставке и конференции в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
  • 22 апреля индийские чиновники сообщили, что поставки военных товаров РФ в Индию приостановлены - страны стремятся найти платежный механизм, не нарушающий санкции США.
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