Россия сорвала поставки вертолетов Ми-171 в Бенин из-за войны в Украине, - СМИ
Россия не осуществила поставку двух Ми-171 в Бенин, это могло быть следствием полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом информирует Military Africa.
Государственный концерн "Вертолеты России" не реализовал продажу вертолетов африканскому государству из-за трудностей. Затем их планировали модифицировать для нужд местной армии. Компания не получила от правительства РФ необходимые лицензии на экспорт, также возникли задержки в доставке западных компонентов. Это было следствием российской агрессии против Украины и санкций Запада.
Сорвавшаяся сделка является большой проблемой для безопасности Бенина, пытающегося защитить свою северную границу. Стране угрожают экстремисты "Аль-Каиды" и "ИГИЛ".
Сообщается, что правительство Бенина ожидало, что новые вертолеты помогли бы более эффективно бороться с этими организациями, но теперь не определено, сколько времени они будут ждать их из России.
Ми-171 – это модифицированный вертолет Ми-8 гражданского транспорта, который разработал советский/российский конструктор М. Л. Миль – Ми-8АМТ (для экспорта – Ми-171Е). Вертолет предназначен для военных целей Ми-8АМТШ (Ми-171Ш) и утвердили в 2009 году.
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