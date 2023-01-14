Россия сорвала планируемый 14 января обмен пленными
Сегодня, 14 января, должен был состояться обмен пленными, однако российская сторона его отменила
Об этом говорится в сообщении Координационного штаба по обращению с военнопленными.
"Отметим, что сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", - говорится в заявлении Штаба.
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