Россия сорвала планируемый 14 января обмен пленными

Об этом говорится в сообщении Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Отметим, что сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", - говорится в заявлении Штаба.

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