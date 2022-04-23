Россия сорвала эвакуацию из Мариуполя, - советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.



"В 11 часов возле ТЦ "Порт-Сити" собралось не менее 200 мариупольцев, ожидавших эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел". Фактически, с применением принуждения в грубой форме людей было разогнано", - написал он.



По словам Андрющенко, автобусы так и не были поданы для погрузки.



"Одновременно с этим, оккупанты подали автобусы на точку возле ТЦ Метро (200 метров от согласованной точки эвакуации), начали погрузку. После погрузки мариупольцам было объявлено, что эвакуация будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию", - отметил советник мэра.



Он добавил, что права покинуть автобус людям не дали.



"В ответ на вопрос, почему так, прозвучал ответ о “националисты обстреляли точку эвакуации”. То есть, очередную ложь. Да, в очередной раз россиянами была сорвана эвакуация. Нагло использовав попытки мариупольцев вернуться в дом и честность украинской армии по прекращению огня для организации замыслов", - подытожил Андрющенко.

Из блокадного Мариуполя 23 апреля должна была состояться эвакуация людей гуманитарным коридором в Запорожье.