Россия сорвала эвакуацию из Мариуполя, - советник мэра
Россияне разогнали людей, которые планировали эвакуироваться из Мариуполя
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.
"В 11 часов возле ТЦ "Порт-Сити" собралось не менее 200 мариупольцев, ожидавших эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел". Фактически, с применением принуждения в грубой форме людей было разогнано", - написал он.
По словам Андрющенко, автобусы так и не были поданы для погрузки.
"Одновременно с этим, оккупанты подали автобусы на точку возле ТЦ Метро (200 метров от согласованной точки эвакуации), начали погрузку. После погрузки мариупольцам было объявлено, что эвакуация будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию", - отметил советник мэра.
Он добавил, что права покинуть автобус людям не дали.
"В ответ на вопрос, почему так, прозвучал ответ о “националисты обстреляли точку эвакуации”. То есть, очередную ложь. Да, в очередной раз россиянами была сорвана эвакуация. Нагло использовав попытки мариупольцев вернуться в дом и честность украинской армии по прекращению огня для организации замыслов", - подытожил Андрющенко.
- Из блокадного Мариуполя 23 апреля должна была состояться эвакуация людей гуманитарным коридором в Запорожье.
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