На таких темах акцентируют международные издания 5 июня:

Россия заявила о "срыве великого украинского наступления"

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Россия заявила о срыве ее войсками большого наступления в Донецкой области. Там якобы убито 250 украинских военных и уничтожено 16 танков. РФ утверждает, что Украина атаковала шестью механизированными и двумя танковыми батальонами в пяти точках вдоль фронта на юге Донецка, пишет британское издание The Guardian .

Свидетельствуют ли вероятные атаки о начале наступления ВСУ с целью отвоевать оккупированные земли у российских войск, пока не ясно, говорит BBC . В Кремле уверяют, что украинские воины пытались прорвать оборону России на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке на линии фронта. Сейчас многое поставлено на карту, поскольку властям Украины нужно показать как своему народу, так и западным союзникам, что Украина может прорвать российские границы и вдвоять часть своей суверенной территории.

В CNN добавили, что отчет Минобороны РФ появился на фоне предположений о том, что долгожданное контрнаступление Украины, казавшееся неизбежным в течение нескольких недель, может начаться в ближайшие дни. Несмотря на четкие признаки того, что это сражение приближается, официальные лица в Украине не назвали никакой конкретной даты начала контрнаступления.

Американское издание The New York Time говорит, что Украина молчала о военных операциях после месяцев подготовки к большому контрнаступлению в войне. Российские отчеты утверждают о его начале раньше, чем появятся какие-либо официальные объявления со стороны Украины. Замечается, что единственным свидетельством украинской стороны о том, что операция могла начаться, стало обнародованное в воскресенье военными видео, на котором солдаты прикладывают палец к губам, прося тишины.

Атаки в Белгороде и взятие в плен российских военных

Тем временем The Guardian сообщает, что проукраинская группа партизан - Российский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" заявили, что взяли в плен нескольких российских солдат во время трансграничного рейда в Белгородской области и планируют передать их украинским властям.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков якобы заявил о готовности вести переговоры об освобождении пленных с российскими боевиками (так бойцов РДК и Легиона "Свобода России" называет издание "Der Spiegel" – Авт. ), взявших на себя ответственность за нападения в пограничном , пишет Der Spiegel . Такие заявления Гладкова стали первым официальным подтверждением России, что проукраинские боевики берут пленных на российской территории. Но губернатор не явился на запланированную встречу, поэтому пленных россиян передадут украинским властям для обмена. Сами боевики говорят, что захватили семерых российских военных.

В то же время, РФ обвинила Украину в недавних атаках на своих приграничных территориях, хотя Киев отрицает свою непосредственную причастность. Губернатор Белгородской области заявил, что после атаки беспилотника горела энергетическая станция в Белгороде. Независимых подтверждений атаки нет, отмечает BBC , но Москва утверждает, что регион является объектом регулярных атак дронов из Украины.

Фото: legionliberty.army

От российских обстрелов не уйти и азбука войны в школах РФ

Российские смертоносные удары в украинском Днепре доказывают, что от войны России не уйти. Обстрелы города в центре Украины, который кажется далеко от линии фронта, стали тревожным напоминанием о том, что нет места, чтобы укрыться от жестокой войны РФ, и что неустанный шквал ракет, запущенных россиянами, может нанести смерть и уничтожение украинцам в любой момент. The Washington Post рассказывает об этом после недавнего авиаудара в Подгородном на Днепропетровщине, который произошел в субботу вечером: тогда погибла молодая девушка и пострадали 22 человека.

В то же время в российских школах обучающая программа все больше делает акцент на патриотизме и героизме московской армии, а Запад демонизирует как бандитов. В начальной школе в центральной России есть даже урок математики на тему "снайпер". А в городе Магниторск на соревнованиях по плаванию подростки ныряли в бассейн в камуфляжной форме, а остальные участники одевали на спины модели автоматов Калашникова. The New York Times пишет, что все это является частью масштабной кампании Кремля по милитаризации российского общества, обучению будущих поколений уважительному отношению к армии и дальнейшему закреплению нарратива президента Путина о том, что "на нашей родине снова развязана настоящая война".