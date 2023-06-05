Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир про Украину Россия "сорвала большое наступление и убила сотни бойцов ВСУ", "боевики РДК" берут в плен россиян в Белгороде. Акценты мировых СМИ 5 июня
Обзор

Россия "сорвала большое наступление и убила сотни бойцов ВСУ", "боевики РДК" берут в плен россиян в Белгороде. Акценты мировых СМИ 5 июня

5 июня, 2023 понедельник
10:57
Мир про Украину

Фокусной темой мировых СМИ стало заявление российской стороны о том, что их войска сорвали широкомасштабное наступление украинских воинов в Донецкой области, в результате которого погибли 250 украинцев и уничтожены 16 танков. В то же время бойцы РДК и Легиона "Свобода России" берут в плен россиян в Белгородской области и передадут их Киеву

На таких темах акцентируют международные издания 5 июня:

Россия заявила о "срыве великого украинского наступления"

ЗСУ, ББМ, БМП

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Россия заявила о срыве ее войсками большого наступления в Донецкой области. Там якобы убито 250 украинских военных и уничтожено 16 танков. РФ утверждает, что Украина атаковала шестью механизированными и двумя танковыми батальонами в пяти точках вдоль фронта на юге Донецка, пишет британское издание The Guardian .

Свидетельствуют ли вероятные атаки о начале наступления ВСУ с целью отвоевать оккупированные земли у российских войск, пока не ясно, говорит BBC . В Кремле уверяют, что украинские воины пытались прорвать оборону России на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке на линии фронта. Сейчас многое поставлено на карту, поскольку властям Украины нужно показать как своему народу, так и западным союзникам, что Украина может прорвать российские границы и вдвоять часть своей суверенной территории.

В CNN добавили, что отчет Минобороны РФ появился на фоне предположений о том, что долгожданное контрнаступление Украины, казавшееся неизбежным в течение нескольких недель, может начаться в ближайшие дни. Несмотря на четкие признаки того, что это сражение приближается, официальные лица в Украине не назвали никакой конкретной даты начала контрнаступления.

Американское издание The New York Time говорит, что Украина молчала о военных операциях после месяцев подготовки к большому контрнаступлению в войне. Российские отчеты утверждают о его начале раньше, чем появятся какие-либо официальные объявления со стороны Украины. Замечается, что единственным свидетельством украинской стороны о том, что операция могла начаться, стало обнародованное в воскресенье военными видео, на котором солдаты прикладывают палец к губам, прося тишины.

Атаки в Белгороде и взятие в плен российских военных

Тем временем The Guardian сообщает, что проукраинская группа партизан - Российский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" заявили, что взяли в плен нескольких российских солдат во время трансграничного рейда в Белгородской области и планируют передать их украинским властям.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков якобы заявил о готовности вести переговоры об освобождении пленных с российскими боевиками (так бойцов РДК и Легиона "Свобода России" называет издание "Der Spiegel" – Авт. ), взявших на себя ответственность за нападения в пограничном , пишет Der Spiegel . Такие заявления Гладкова стали первым официальным подтверждением России, что проукраинские боевики берут пленных на российской территории. Но губернатор не явился на запланированную встречу, поэтому пленных россиян передадут украинским властям для обмена. Сами боевики говорят, что захватили семерых российских военных.

В то же время, РФ обвинила Украину в недавних атаках на своих приграничных территориях, хотя Киев отрицает свою непосредственную причастность. Губернатор Белгородской области заявил, что после атаки беспилотника горела энергетическая станция в Белгороде. Независимых подтверждений атаки нет, отмечает BBC , но Москва утверждает, что регион является объектом регулярных атак дронов из Украины.

Легіон "Свобода Росії"

Фото: legionliberty.army

От российских обстрелов не уйти и азбука войны в школах РФ

Российские смертоносные удары в украинском Днепре доказывают, что от войны России не уйти. Обстрелы города в центре Украины, который кажется далеко от линии фронта, стали тревожным напоминанием о том, что нет места, чтобы укрыться от жестокой войны РФ, и что неустанный шквал ракет, запущенных россиянами, может нанести смерть и уничтожение украинцам в любой момент. The Washington Post рассказывает об этом после недавнего авиаудара в Подгородном на Днепропетровщине, который произошел в субботу вечером: тогда погибла молодая девушка и пострадали 22 человека.

В то же время в российских школах обучающая программа все больше делает акцент на патриотизме и героизме московской армии, а Запад демонизирует как бандитов. В начальной школе в центральной России есть даже урок математики на тему "снайпер". А в городе Магниторск на соревнованиях по плаванию подростки ныряли в бассейн в камуфляжной форме, а остальные участники одевали на спины модели автоматов Калашникова. The New York Times пишет, что все это является частью масштабной кампании Кремля по милитаризации российского общества, обучению будущих поколений уважительному отношению к армии и дальнейшему закреплению нарратива президента Путина о том, что "на нашей родине снова развязана настоящая война".

Статьи
Новости
Общество
Украина
Россия
военные силы Украины
Война с Россией
Белгород
наступление ВСУ
Читайте также:
Олексій Резніков
3 июня, 2023 суббота
Китай и Украина договорились расширить военную связь, - Bloomberg
4 июня, 2023 воскресенье
Российские добровольцы назначили встречу губернатору Белгородщины
москва, кремль
Автор Антин Борковский
4 июня, 2023 воскресенье
Очень скоро все люди узнают, как уязвима Россия, - полковник Грант
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.85
    Покупка 36.85
    Продажа 37.46
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.53
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
5 июня
11:44
доллар
Курс валют 2 июня: цены в обменниках Украины
11:31
Эксклюзив
Андрей Тетерук
Кремль уничтожил Джохара Дудаева, но его слова превращаются в действие, - ветеран АТО Тетерук
11:25
За $6-10 тыс. в Молдову или Венгрию: начальника военкомата в Киевской области подозревают в переправке уклонистов за границу
11:16
СБУ задержала вражеских агентов, которые шпионили за "центрами принятия решений" в Кривом Роге, Одессе и Винницкой области
11:05
УПЛ: Как выглядит итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по футболу
10:46
Премьер Британии во время визита в США будет убеждать Байдена поддержать Уоллеса как кандидата в генсеки НАТО, – The Telegraph
10:38
Армия РФ морально истощена ожиданием украинского контрнаступления, - Гуменюк
10:31
Эксклюзив
Запорожский фронт начинает оживать, - Згурец
10:29
РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 8 "калибрами"
10:22
РФ за месяц применила против Украины более 300 "шахедов": в британской разведке оценили эффективность массированных ударов
10:22
Twitter
Илон Маск переманил в Twitter еще одного топ-менеджера из NBCUniversal
10:02
OPINION
Правительство возвращается к репрессиям и кошмарингу микробизнеса
10:00
Россия запустила фейки о контрнаступлении ВСУ, - СтратКом
09:38
Эксклюзив
В настоящее время продолжается жесткое сражение на севере от Бахмута, - боец ВСУ Сазонов
09:21
В Киеве в неудовлетворительном состоянии находятся 590 укрытий
09:02
OPINION
Николай Княжицкий
Стал свидетелем крупнейшего протестного шествия в Польше за последние 30 лет
08:55
Инфографика
За сутки армия РФ потеряла 410 военных, 4 крылатые ракеты и 5 средств ПВО, - Генштаб ВСУ
08:41
Эксклюзив
Логистика врага в бухтах Севастополя усложнена, - Гуменюк
08:34
Матеуш Моравецкий
Украина воюет в интересах НАТО, поэтому заслуживает короткого пути в Альянс, - Моравецкий
08:23
Россия сократит добычу нефти в 2024 году
08:09
Армения
Армения заявила о возможности мирного соглашения с Азербайджаном уже к концу года
08:06
OPINION
Почему Украине повезло?
07:49
В Белгородской области ночью горел энергообъект, власти говорят об атаке беспилотника
07:33
ООН заявила о критическом загрязнении водоемов мира пластиком
07:28
Мимо Земли пролетит 61-метровый астероид
07:16
В США разбился легкомоторный самолет, преследовавший два реактивных истребителя
06:48
В течение суток на фронте произошло 29 боевых столкновений, - Генштаб
06:36
Евгений Пригожин
Пригожин обвинил военных РФ в нападении на вагнеровцев во время отступления из Бахмута
06:27
Российские власти не знают, как реагировать на рейды в Белгородской области, в обществе растет паника, - ISW
05:54
Латвия
Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
05:30
Златан Ибрагимович
Легенда футбола Ибрагимович объявил о завершении карьеры
00:51
Обновлено
Россияне в течение суток 26 раз обстреляли приграничье Сумщины: есть раненые
00:35
єЧерга будет аннулировать записи, содержащие недостоверную информацию
00:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия не может контролировать свою границу. Колонка Сергея Згурца
2023, воскресенье
4 июня
23:45
В Германии в доме беженцев из Украины возник пожар: погиб ребенок
23:27
В Париже установили мировой рекорд по самому массовому диктанту
23:01
В Харьковской области раздались взрывы
21:39
Джейк Салливан
Украина вернет стратегически важную территорию, - Белый дом о контрнаступлении
21:23
В Харькове открыли памятник детям, погибшим из-за вооруженной агрессии РФ
21:16
Легион "Свобода России" взял в плен россиян на Белгородщине. Их передадут в обменный фонд Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV