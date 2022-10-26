Россия сообщила США о проведении ядерных учений
Россия сообщила Соединенным Штатам о намерении провести ежегодные учения своих ядерных войск. Таким образом, Москва выполнила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений
Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь военно-воздушных сил США бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает Reuters.
Сообщение о ядерных учениях поступило сразу после заявлений РФ о "грязной ядерной бомбе в Украине".
"Западные официальные лица выразили уверенность, что они смогут заметить разницу между российскими учениями и любыми шагами Путина, направленными на реализацию своих ядерных угроз", – пишет Reuters.
- Напомним, Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября 2022, обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".
- Вслед за Шойгу обзвон коллег по "грязной ядерной бомбе" Украины сделал глава Генштаба РФ Герасимов.
- Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили , что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.
- Совбез ООН обсудит заявления РФ о "грязной ядерной бомбе" Украины в закрытом режиме
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 38.28Продажа 39.25
- Актуальное
- Важное