Россия сообщила США о проведении ядерных учений

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь военно-воздушных сил США бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает Reuters.

Сообщение о ядерных учениях поступило сразу после заявлений РФ о "грязной ядерной бомбе в Украине".

"Западные официальные лица выразили уверенность, что они смогут заметить разницу между российскими учениями и любыми шагами Путина, направленными на реализацию своих ядерных угроз", – пишет Reuters.

Напомним, Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября 2022, обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".

Вслед за Шойгу обзвон коллег по "грязной ядерной бомбе" Украины сделал глава Генштаба РФ Герасимов.

Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили , что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.

Совбез ООН обсудит заявления РФ о "грязной ядерной бомбе" Украины в закрытом режиме

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