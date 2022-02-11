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Главная война с Россией Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей, украинская сторона подтвердила

Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей, украинская сторона подтвердила

11 февраля, 2022 пятница
11:38
война с Россией

Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей, украинская сторона подтвердила это сообщение

Об этом сообщили в Госпогранслужбе по запросу "РБК-Украина".

Издание спросило, ожидается ли отмена Россией перекрытия районов Черного и Азовского морей.

"Да. Мы получили подтверждение", - ответили в ГПСУ.

  • Напомним, 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход к оккупированному Севастополю.
  • МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников назвал блокировку Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений "ползучей оккупацией моря". Министр призвал партнерские страны закрыть порты для кораблей РФ.
  • Администрация морских портов Украины заявила, что военные учения РФ заблокируют морские пути в украинские порты.
  • США назвали блокаду Россией Черного и Азовского морей ограничением суверенитета Украины.

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