Россия сообщила МАГАТЭ, что генеральный директор Запорожской АЭС "задержан временно"

Об этом сообщается в twitter Международного агентства по ядерной энергетике.

"После получения информации о задержании Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской АЭС Украины, МАГАТЭ связалось с соответствующими органами и было информировано, что господин Мурашов временно задержан", — говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду на быстрое и удовлетворительное решение вопроса по освобождению гендиректора ЗАЭС.

Напомним: российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.

1 октября Международное агентство по атомной энергии обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС.

1 октября Украина призвала РФ немедленно уволить гендиректора ЗАЭС.