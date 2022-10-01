Россия сообщила МАГАТЭ, что генеральный директор Запорожской АЭС "задержан временно"
Россия сообщила МАГАТЭ, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, которого 30 сентября задержали по дороге от станции до оккупированного Энергодара, "задержали временно"
Об этом сообщается в twitter Международного агентства по ядерной энергетике.
"После получения информации о задержании Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской АЭС Украины, МАГАТЭ связалось с соответствующими органами и было информировано, что господин Мурашов временно задержан", — говорится в сообщении.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду на быстрое и удовлетворительное решение вопроса по освобождению гендиректора ЗАЭС.
- Напомним: российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.
- 1 октября Международное агентство по атомной энергии обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС.
- 1 октября Украина призвала РФ немедленно уволить гендиректора ЗАЭС.
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