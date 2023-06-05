Это следует из решений, принятых на встрече представителей стран ОПЕК+ в Вене 4 июня, передает российская служба "Радио Свобода".

Российский вице-премьер Александр Новак говорит, что Россия не отказывается от добровольного обязательства добывать на 500 тыс. баррелей нефти в день меньше, чем предусмотрено квотой. В этом году российская квота составляет 10478 тыс. баррелей в сутки, однако в 2024 году она будет снижена до 9828 тыс. (а с учетом добровольного сокращения – до 9328 тыс.).

А квота Саудовской Аравии, крупнейшей страны ОПЕК, на 2024 год осталась неизменной – 10478 тыс. баррелей.

В целом, страны ОПЕК+ договорились снизить в следующем году уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, без учета добровольных обязательств по сокращению, взятым на себя отдельными странами. Целью сокращений является остановка падения цен на нефть на мировом рынке. Саудовская Аравия, чтобы добиться роста цен, в месяц снизит свой уровень добычи на 1 млн баррелей в сутки.

После встречи ОПЕК+ Новак заявил, что у России и Саудовской Аравии нет никаких разногласий.

Российская нефть: сокращение добычи и санкции

ОПЕК+ - неформальная организация, объединяющая страны, входящие в международную организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), где ведущую роль играет Саудовская Аравия, и ряд государств, являющихся членами ОПЕК, в том числе и Россия.

5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

Россия в марте 2023 года обязалась сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день.

Уже в апреле все страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти на 1,15 млн баррелей в сутки.

В мае же потоки российской сырой нефти на международные рынки все еще не демонстрировали никаких признаков сокращения добычи , о котором объявляла РФ.

Впоследствии The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Саудовская Аравия не удовлетворена действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не соблюдает взятые в рамках ОПЕК+ обязательства по сокращению объемов добычи нефти. В Эр-Рияде считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия хотела бы их повышения.