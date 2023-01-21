Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море: в настоящее время возможный залп составляет 36 "калибров"
По данным пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, по состоянию на 21 января в Черном море находятся 11 кораблей РФ, 5 из них - ракетоносители. Их суммарный залп возможной атаки достигает 36 "калибров"
Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
За сутки Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море с шести до пяти.
"Одна из подлодок вернулась в пункт базирования, и это может свидетельствовать о многом: проблемы, реагирование на шторм или переснаряжение. Определенные моменты мы до сих пор не можем идентифицировать с прошлой ракетной атаки (14 января, - ред.)".
Отмечается, что в последние дни усилилась активность вражеских БПЛА, и это может свидетельствовать о подготовке к новому массированному ракетному удару по Украине.
"Общая группировка состоит из 11 боевых кораблей, в том числе и запускающие дроны-разведчики", - рассказала представитель ОК "Юг".
- Напомним, 15 января Наталья Гуменюк сообщала, что во время массированного ракетного обстрела Украины 14 января Россия использовала лишь половину ракет "Калибр", которые подготовила в Черном море для удара.
- По состоянию на 19 января ОК "Юг" отчитывался: несмотря на шторм, захватчики держат ракетоносители в Черном море: на боевом дежурстве находятся 6 кораблей с суммарным залпом до 40 "калибров".
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