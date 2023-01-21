Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море: в настоящее время возможный залп составляет 36 "калибров"

Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море: в настоящее время возможный залп составляет 36 "калибров"

21 января, 2023 суббота
12:05
война с Россией

По данным пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, по состоянию на 21 января в Черном море находятся 11 кораблей РФ, 5 из них - ракетоносители. Их суммарный залп возможной атаки достигает 36 "калибров"

Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

За сутки Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море с шести до пяти.

"Одна из подлодок вернулась в пункт базирования, и это может свидетельствовать о многом: проблемы, реагирование на шторм или переснаряжение. Определенные моменты мы до сих пор не можем идентифицировать с прошлой ракетной атаки (14 января, - ред.)".

Отмечается, что в последние дни усилилась активность вражеских БПЛА, и это может свидетельствовать о подготовке к новому массированному ракетному удару по Украине.

"Общая группировка состоит из 11 боевых кораблей, в том числе и запускающие дроны-разведчики", - рассказала представитель ОК "Юг".

  • Напомним, 15 января Наталья Гуменюк сообщала, что во время массированного ракетного обстрела Украины 14 января Россия использовала лишь половину ракет "Калибр", которые подготовила в Черном море для удара.
  • По состоянию на 19 января ОК "Юг" отчитывался: несмотря на шторм, захватчики держат ракетоносители в Черном море: на боевом дежурстве находятся 6 кораблей с суммарным залпом до 40 "калибров".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крым
Читайте также:
Ігор Гулик
Автор Игорь Гулик
19 января, 2023 четверг
Путин окончательно решает российский вопрос
Зеленський Рамштайн
20 января, 2023 пятница
"Должны ускориться": Зеленский обратился к международным партнерам на открытии заседания "Рамштайна"
путін
19 января, 2023 четверг
В Кремле отреагировали на выступление Зеленского в Давосе, где он усомнился в существовании Путина
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 42.16
    Продажа 43.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
21 января
12:22
Американский генерал Ходжес оценил способность РФ перехватить инициативу на поле боя
12:02
Самого титулованного футболиста мира выгнали из клуба после ареста по обвинениям в сексуальных домогательствах
12:02
Визит министра обороны Швеции в Анкару отменили из-за антитурецких протестов в Стокгольме
12:01
OPINION
Об Арестовиче и "видосике" с КамАЗом
11:42
Укрэнерго: атака РФ 14 января повредила тепловые электростанции, дефицит в энергосистеме остается существенным
11:35
Генерал США Ходжес назвал ключевое условие освобождения Крыма летом 2023 года
11:14
"Российский дом" в Берлине подозревают в нарушении санкций ЕС
10:42
Промоутер заявил, что бой Усика против Фьюри придется отложить
10:26
Эксклюзив
Авиакатастрофа в Броварах: вертолеты этой модели имеют не лучшую репутацию, - редактор проекта "Наши деньги" Николов
10:20
Минобороны Чехии отрицало информацию о готовности передать Украине танки Leopard 2
10:20
Инфографика
Курс валют на 21 января: сколько просят за доллар и евро в обменниках
10:02
OPINION
Кремль тестирует тему ядерных испытаний
10:00
За сутки россияне обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области: разрушены 18 домов
09:44
США поддержат передачу истребителей F-16 союзниками Украины, - американский посол при ОБСЕ
09:41
С "Ювентуса" сняли 15 очков в чемпионате Италии по футболу
09:14
Обстрелы Харьковщины: из-за атаки РФ на Волчанск снаряд попал в дом, есть жертва и раненые
08:55
ВСУ ликвидировали 120 тыс. военных РФ с начала полномасштабного вторжения
08:53
Британская разведка объяснила, почему война РФ против Украины зашла в тупик
08:38
OPINION
Николай Княжицкий
Правительство спасает РПЦ в Украине
08:37
За сутки Россия убила 3 мирных жителей Донбасса, еще 4 получили ранения
08:28
Малиновский помог "Марселю" победить соперника "Шахтера" в Лиге Европы
08:22
Александр Ткаченко
В Раде зарегистрировали законопроект о лишении государственных наград артистов-предателей, - Ткаченко
08:06
OPINION
Для Путина наступает 1945-й
07:53
Ночью захватчики атаковали Никопольский район по тяжелой артиллерии, - ОВА
07:39
Хмельницкая АЭС
На Хмельницкой АЭС построят два новых энергоблока по технологии США, - Галущенко
07:17
Украинское следствие не может определить, использует ли иранские беспилотники РФ
06:55
Генштаб: за сутки Россия нанесла 7 ракетных и 15 авиационных ударов, а на оккупированную Херсонщину для военных РФ прибыли врачи из Крыма
06:20
Полиция оштрафовала британского премьера за непристегнутый ремень безопасности в авто, - BBC
05:57
Информационная операция Кремля: в ISW назвали свою версию демонстративного размещения ПВО в Москве
05:32
Twitter после прихода Маска потерял уже 80% сотрудников
05:04
"Освободите леопардов": В Берлине прошла акция с требованием предоставить танки Украине
04:36
Харьковщины получила 188 генераторов от Объединения плотников Франции
04:08
ПВО в Москве устанавливают после атак дронов на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе, - Bloomberg
03:41
Япония предоставит Украине четыре миноискателя и проведет обучение саперов
03:13
Великобритания поможет Украине в создании трибунала для Путина
02:45
Молдова может отойти от нейтрального статуса и вступить в НАТО, - Санду
02:17
Новые санкции против России: согласованы предельные цены на светлые нефтепродукты и мазут
01:49
Парламент Нидерландов рассмотрит предоставление Украине двух пусковых установок Patriot
01:21
"Украина получит все необходимое": Байден прокомментировал ситуацию с танками Leopard
00:53
КНДР снабжает оружие вагнеровцам. США передали в ООН доказательства нарушения санкций
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV