Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

За сутки Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море с шести до пяти.

"Одна из подлодок вернулась в пункт базирования, и это может свидетельствовать о многом: проблемы, реагирование на шторм или переснаряжение. Определенные моменты мы до сих пор не можем идентифицировать с прошлой ракетной атаки (14 января, - ред.)".

Отмечается, что в последние дни усилилась активность вражеских БПЛА, и это может свидетельствовать о подготовке к новому массированному ракетному удару по Украине.

"Общая группировка состоит из 11 боевых кораблей, в том числе и запускающие дроны-разведчики", - рассказала представитель ОК "Юг".

Напомним, 15 января Наталья Гуменюк сообщала, что во время массированного ракетного обстрела Украины 14 января Россия использовала лишь половину ракет "Калибр", которые подготовила в Черном море для удара.

По состоянию на 19 января ОК "Юг" отчитывался: несмотря на шторм, захватчики держат ракетоносители в Черном море: на боевом дежурстве находятся 6 кораблей с суммарным залпом до 40 "калибров".