Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку только 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров.

По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов по ремонту, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", – сообщил Газпром.

Отметим, что "Северный поток-1", транспортирующий газ из России в Германию, был запущен в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.

Напомним, 27 мая Оператор ГТС Украины и НАК "Нафтогаз Украины" обратились в компетентные органы Германии по вопросу приостановки работы "Северного потока – 1".

10 июня стало известно, что в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1".

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