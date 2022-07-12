Россия сокращает на треть поставки газа в Италию
Итальянская государственная энергетическая компания Eni сообщила, что Газпром сократил на треть поставки природного газа в Италию
Об этом сообщает Энергоатом со ссылкой на итальянские СМИ.
"Газпром объявил, что на сегодняшний день будет поставлять Eni примерно 21 млн кубических метров газа в сутки, сравнительно со средним показателем около 32 млн кубометров в сутки в течение последних дней", – сообщила государственная энергетическая компания Eni.
Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины правительство Италии объявило о намерении покончить с зависимостью от российского газа и заключило новые соглашения с другими поставщиками голубого топлива, такими как Азербайджан, Катар и Алжир.
Италия также приобрела два терминала для хранения и регазификации сжиженного природного газа через своего газового оператора Snam.
- Напомним, 11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 до 21 июля из-за технического обслуживания газопровода
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