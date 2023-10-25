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Россия сохранила артиллерийский потенциал на левом берегу Днепра, - британская разведка

25 октября, 2023 среда
11:30
Война с Россией

За последнюю неделю бои вокруг берегов в низовьях Днепра активизировались. Левый берег реки контролирует вновь созданная 18-я общевойсковая армия РФ, сохранившая там артиллерийский потенциал

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что Украина предоставила больший приоритет операциям в этом районе. Украинские защитники строят небольшие плацдармы на восточном берегу, который они контролировали с лета.

В то же время Россия, вероятно, была готова к возможным атакам через реку, когда она отвела свои силы с правого берега 12 месяцев назад.

В британской разведке отмечают, что левый берег Днепра на Херсонщине находится под контролем вновь 18-й общевойсковой армии после того, как некоторые подразделения, ранее находившиеся в этом районе, отвели на Ореховское направление на восток.

Как и в большинстве секторов, решающим фактором почти наверняка является способность участников боевых действий вести точный, интенсивный артиллерийский огонь.

Операция на левобережье Херсона

14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр, предположительно, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области. Россияне утверждают , что ВСУ готовятся форсировать Днепр еще с июля.

20 сентября в Генштабе ВСУ рассказали о новых плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра.

В Институте изучения войны заявили , что подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки Херсонской области.

20 октября ISW констатировал , что украинское наступление на левом берегу Днепра в Херсонской области кажется масштабнее, чем те рейды, которые были ранее. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста. В этот же день в Херсонскую область приехал Зеленский, где провел совещание и вручил награды.

21 октября ISW рассказали, что в ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Крынки.

Также по словам руководителя объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталии Гуменюк, чтобы "облегчить жизнь" правому берегу Днепра, нужно очистить часть левого, остающегося под огнем российских оккупантов.

Украина
Россия
російська армія
Херсон
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Великобритания
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