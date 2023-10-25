Россия сохранила артиллерийский потенциал на левом берегу Днепра, - британская разведка
За последнюю неделю бои вокруг берегов в низовьях Днепра активизировались. Левый берег реки контролирует вновь созданная 18-я общевойсковая армия РФ, сохранившая там артиллерийский потенциал
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что Украина предоставила больший приоритет операциям в этом районе. Украинские защитники строят небольшие плацдармы на восточном берегу, который они контролировали с лета.
В то же время Россия, вероятно, была готова к возможным атакам через реку, когда она отвела свои силы с правого берега 12 месяцев назад.
В британской разведке отмечают, что левый берег Днепра на Херсонщине находится под контролем вновь 18-й общевойсковой армии после того, как некоторые подразделения, ранее находившиеся в этом районе, отвели на Ореховское направление на восток.
Как и в большинстве секторов, решающим фактором почти наверняка является способность участников боевых действий вести точный, интенсивный артиллерийский огонь.
Операция на левобережье Херсона
14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр, предположительно, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области. Россияне утверждают , что ВСУ готовятся форсировать Днепр еще с июля.
20 сентября в Генштабе ВСУ рассказали о новых плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра.
В Институте изучения войны заявили , что подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки Херсонской области.
20 октября ISW констатировал , что украинское наступление на левом берегу Днепра в Херсонской области кажется масштабнее, чем те рейды, которые были ранее. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста. В этот же день в Херсонскую область приехал Зеленский, где провел совещание и вручил награды.
21 октября ISW рассказали, что в ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Крынки.
Также по словам руководителя объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталии Гуменюк, чтобы "облегчить жизнь" правому берегу Днепра, нужно очистить часть левого, остающегося под огнем российских оккупантов.
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