Россия согласилась на проезд украинских ремонтников для возобновления электроснабжения ЧАЭС
Российские военные заявили, что согласились на проезд украинской ремонтной бригады для восстановления поврежденной линии электропередач в Чернобыльскую атомную станцию.
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Минобороны России, передает Эспрессо.TV .
Россия согласилась с тем, что ситуация на ЧАЭС может привести к катастрофическим последствиям, потому приняла условия Украины и откроет коридор для украинских специалистов.
"Полностью понимая масштабы гуманитарной катастрофы в блокированных населенных пунктах мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной", – сказал в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
В Минобороны России отметили, что возобновить электроснабжение 10 марта обещало Минэнерго Белоруссии, но подача электроэнергии так и не начата.
Следовательно, Россия была вынуждена обратиться за помощью к Украине.
- Напомним, российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля.
- 9 марта станция былаобесточена и у нее исчезла связь с МАГАТЭ.
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