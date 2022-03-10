Россия согласилась на проезд украинских ремонтников для возобновления электроснабжения ЧАЭС

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Минобороны России, передает Эспрессо.TV .

Россия согласилась с тем, что ситуация на ЧАЭС может привести к катастрофическим последствиям, потому приняла условия Украины и откроет коридор для украинских специалистов.

"Полностью понимая масштабы гуманитарной катастрофы в блокированных населенных пунктах мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной", – сказал в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Минобороны России отметили, что возобновить электроснабжение 10 марта обещало Минэнерго Белоруссии, но подача электроэнергии так и не начата.

Следовательно, Россия была вынуждена обратиться за помощью к Украине.

Напомним, российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля.

9 марта станция былаобесточена и у нее исчезла связь с МАГАТЭ.

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