Об этом пишет Bloomberg.

О том, что "зерновое соглашение" будет продлено, агентству на условиях анонимности сообщил один из официальных представителей Турции. По его словам, Россия "пока" согласилась продолжить участие в соглашении о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Ожидается, что официально о решении будет объявлено сегодня, 17 мая.

Срок предварительной договоренности о зерновом соглашении истекает 18 мая.

Украинское правительство пока о продлении соглашения не сообщало. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать информацию и посоветовал дождаться, когда РФ объявит свое решение.

Ранее стало известно, что для продления соглашения россияне требуют переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ к портам, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.