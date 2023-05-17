Россия согласилась на продление "зернового соглашения", - Bloomberg
РФ согласилась на продление "зернового соглашения", срок действия которого истекает 18 мая
Об этом пишет Bloomberg.
О том, что "зерновое соглашение" будет продлено, агентству на условиях анонимности сообщил один из официальных представителей Турции. По его словам, Россия "пока" согласилась продолжить участие в соглашении о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Ожидается, что официально о решении будет объявлено сегодня, 17 мая.
Срок предварительной договоренности о зерновом соглашении истекает 18 мая.
Украинское правительство пока о продлении соглашения не сообщало. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать информацию и посоветовал дождаться, когда РФ объявит свое решение.
Ранее стало известно, что для продления соглашения россияне требуют переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ к портам, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.
- 17 мая порт в Одесской области оставило последнее судно по действующему "зерновому соглашению".
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