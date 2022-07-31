Россия согласилась допустить специалистов ООН и Красного Креста на место теракта в Оленовке
Минобороны России пригласило экспертов, специалистов по ООН и Красному Кресту на место теракта в Оленовке, Донецкой области
Об этом сообщает telegram-канал минобороны РФ.
"Российская Федерация в пользу проведения объективного расследования удара по СИЗО в Оленовке, повлекшее гибель большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста", - говорится в заявлении страны-агрессора.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.
- Главное управление разведки МО Украины сообщало, что теракт в Оленовке совершили наемники из ПВК Вагнера по личной команде их руководителя Пригожина.
- Красный Крест пытается попасть на место теракта в Оленовке .
- 30 июля посол Британии потребовал расследования убийства украинских военнопленных в Оленовке.
- Также правозащитник Лисянский отметил, что за два дня до трагедии россияне этапировали из Оленевки тех, кого не хотели убить.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал уничтожить все связи с Россией после теракта в Еленовке.
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