Россия согласилась частично возобновить инспекцию судов в рамках "зернового соглашения", - Минвосстановления
Россия согласилась возобновить инспекции судов, следующих в Одессу и Черноморск в рамках "зерновой инициативы"
Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановление) Украины Юрий Васьков в комментарии Интерфакс-Украина .
По состоянию на утро 19 мая РФ согласилась возобновить инспекцию судов, следующих в Одессу и Черноморск, но отказалась инспектировать суда, следующие в порт "Южный".
"Россия согласилась возобновить инспекцию входящего флота на порты Одесса и Черноморск, но отказалась инспектировать суда, следующие на порт "Южный", - заявил Васьков.
Это произошло после заявлений о продолжении работы "зернового соглашения".
- Напомним, 17 мая стало известно, что действие "зернового соглашения" продлено на два месяца. Эрдоган подтвердил это, отметив, что теперь суда также будут заходить в порты Николаев и Ольвия.
- Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил , что "зерновое соглашение" не предусматривает новых требований РФ, но они будут рассматриваться отдельно.
- В России заявили , что следующие два месяца станут решающими для судьбы "зернового соглашения". Там назвали условия для последующего продолжения инициативы .
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