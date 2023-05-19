Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Россия согласилась частично возобновить инспекцию судов в рамках "зернового соглашения", - Минвосстановления

Россия согласилась частично возобновить инспекцию судов в рамках "зернового соглашения", - Минвосстановления

19 мая, 2023 пятница
12:02
Экономика

Россия согласилась возобновить инспекции судов, следующих в Одессу и Черноморск в рамках "зерновой инициативы"

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановление) Украины Юрий Васьков в комментарии Интерфакс-Украина .

По состоянию на утро 19 мая РФ согласилась возобновить инспекцию судов, следующих в Одессу и Черноморск, но отказалась инспектировать суда, следующие в порт "Южный".

"Россия согласилась возобновить инспекцию входящего флота на порты Одесса и Черноморск, но отказалась инспектировать суда, следующие на порт "Южный", - заявил Васьков.

Это произошло после заявлений о продолжении работы "зернового соглашения".

  • Напомним, 17 мая стало известно, что действие "зернового соглашения" продлено на два месяца. Эрдоган подтвердил это, отметив, что теперь суда также будут заходить в порты Николаев и Ольвия.
  • Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил , что "зерновое соглашение" не предусматривает новых требований РФ, но они будут рассматриваться отдельно.
  • В России заявили , что следующие два месяца станут решающими для судьбы "зернового соглашения". Там назвали условия для последующего продолжения инициативы .
Украина
Россия
Одесса
Турция
зерно
Война с Россией
Читайте также:
19 мая, 2023 пятница
Кислица в Совбезе ООН озвучил два варианта выхода из ситуации для "криминального бункерного дедушки"
18 мая, 2023 четверг
Пригожин утверждает, что подразделения минобороны РФ отошли от позиций на севере Бахмута на 570 метров
Роман Безсмертний
18 мая, 2023 четверг
Российские атаки будут продолжаться, пока будет продолжаться вояж китайской делегации по Европе, - дипломат Бессмертный
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.07
    Покупка 37.07
    Продажа 37.63
  • EUR
    Покупка 40.06
    Продажа 40.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
19 мая
12:43
Сбывали также в Полтаве: в Днепре разоблачили участников наркосиндиката с ежемесячным многомиллионным оборотом
12:36
Минобороны РФ заявило, что Шойгу приехал на оккупированную часть Запорожской области
12:30
В Киеве наступило метеорологическое лето, - геофизическая обсерватория
12:20
Отдал приказ об уничтожении "Мрии": СБУ сообщила о подозрении генералу РФ
12:20
Обновлено
Red Wings Airlines
В Грузии выдали разрешение на полеты еще одной российской авиакомпании, совершавшей полеты в Крым
12:19
РФ увеличила количество подтверждений по украинским военнопленным из-за Красного Креста, - Коордштаб
12:16
Оккупанты укрепили оборонные позиции на ЗАЭС в ожидании контрнаступления ВСУ, – Reuters
12:04
OPINION
"Дело ракетчиков". Путин бросил за решетку уже 16 ученых
12:03
Сиярто заявил, что Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров между РФ и Украиной
11:58
На границе с Украиной появились элитные подразделения ГРУ РФ
11:50
Экс-мер Рубежного в Луганской области получил 10 лет лишения свободы за коллаборационизм
11:47
В результате массированной атаки РФ по Украине в ночь на 19 мая зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры
11:41
Украинцы – успешная нация
11:35
Чернобыльская АЭС и зона отчуждения прошли инспекцию МАГАТЭ
11:35
В США оценили навыки украинских пилотов: им понадобится до четырех месяцев, чтобы овладеть F-16, – Игнат
11:32
Обновлено
G7
Саммит G7: обсудят самолеты F-16 для Украины и не будут запрещать экспорт товаров в РФ
11:30
Эксклюзив
Наступательная операция ВСУ станет решающей в этой войне, - военный эксперт Дикий
11:14
В разведке рассказали, сколько ракет разных типов в месяц может производить РФ
11:02
Государству вернули земельные участки на берегу Днепра, которые находились в собственности жены Медведчука
10:57
Кулеба находится с визитом в Португалии
10:57
На Харьковщине получил ранение мужчина, подобравший российскую мину на своем дворе
10:48
Обновлено
G7 на саммите в Японии подтвердила военную и финансовую поддержку Украины
10:48
Правительство приняло механизм внедрения программ Bug Bounty для усиления киберзащиты
10:23
Обновлено
Алмазы, партнеры Росатома, псевдоглавный ЗАЭС: Великобритания объявила новый пакет санкций против РФ
10:15
Рейдеры по медиахолдингу захватили детский пищевой завод в Полтавской области: пятеро участников получили подозрения
10:05
Курс валют на 19 мая: цены в банках Украины
10:03
OPINION
Вадим Денисенко
Кто будет руководить Россией после Путина: лысый или писклявый?
10:01
Паводок в Киеве: уровень воды в Днепре снизился еще на 3 см
09:50
Украина вернула еще одного ребенка из РФ
09:44
Обновлено
Новая почта
Мобильное приложение Новой почты снова заработало после технического сбоя
09:41
За прошедшие сутки враг нанес 80 ударов по Запорожской области: ранен мужчина
09:36
Обновлено
Ночной обстрел РФ Украины: Львовщину и Киевщину атаковали "шахедами", работала ПВО. В Кривом Роге двое раненых
09:34
OPINION
Кто такой Евгений Шевченко? Наш Джеймс Бонд или полезная вата
09:29
ВСУ за сутки ликвидировали 660 военных РФ, уничтожены 12 артсистем и 21 крылатая ракета
09:29
Британская разведка: взрыв железнодорожного полотна в Крыму нарушит поставки ракет флота РФ
09:26
Мировые цены на нефть незначительно повысились на фоне снижения риска дефолта в США
09:23
Эксклюзив
В Авдеевке остается около 1800 гражданских, - глава ВА Барабаш
09:14
В ОК "Юг" объяснили, почему россияне начали массированно обстреливать Украину ночью, а не днем
09:03
"Тактика не изменилась": в Воздушных силах перечислили основные цели ракетных обстрелов РФ по Украине
08:46
За минувшие сутки РФ обстреляла по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковщины, есть погибший и ранены
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV