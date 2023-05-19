Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановление) Украины Юрий Васьков в комментарии Интерфакс-Украина .

По состоянию на утро 19 мая РФ согласилась возобновить инспекцию судов, следующих в Одессу и Черноморск, но отказалась инспектировать суда, следующие в порт "Южный".

"Россия согласилась возобновить инспекцию входящего флота на порты Одесса и Черноморск, но отказалась инспектировать суда, следующие на порт "Южный", - заявил Васьков.

Это произошло после заявлений о продолжении работы "зернового соглашения".