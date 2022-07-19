"В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр"; в Средиземном море: 5 вражеских носителей ОТР "Калибр" и до 2-х ракетных крейсеров, - пишет ВМС ВСУ.

Также в сообщении говорится, что в Азовском море находится 6 российских кораблей и катеров.

Великобритания готова отправить военные корабли в Черное море для сопровождения судов с украинским зерном.

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