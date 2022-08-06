Россия собрала для наступления на Николаев около 25 тысяч солдат, - The Times
Российская армия может готовить масштабное наступление на Николаев. Для этого она стянула на Юг Украины около 25 тысяч военных
Об этом сообщили в The Times .
Издание, ссылаясь на данные украинской разведки, отмечает, что в последние недели РФ перебросила из Донбасса и Крыма на Юг большое количество живой силы. Речь идет о девяти российских подразделениях численностью 500-800 человек.
На западном берегу Днепра, вероятно, находится до 10 тысяч российских солдат. Их цель – окружить Николаев.
В СМИ объясняют, что таким образом РФ хочет ответить на продвижение украинских войск на Юге, поскольку ВСУ за последний месяц отодвинули линию фронта от Николаева примерно на 2 километра.
Кроме того, наступление на Николаев поможет армии РФ продвинуться к Одессе, а также сделает невозможным обстрелы мостов возле Херсона из систем HIMARS.
- 6 августа глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что российская армия не сможет захватить Николаев в ближайшие месяцы: город надежно защищен, а успешные контратаки ВСУ исключают возможность существенного продвижения врага в регионе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное