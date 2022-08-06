Россия собрала для наступления на Николаев около 25 тысяч солдат, - The Times

Об этом сообщили в The Times .

Издание, ссылаясь на данные украинской разведки, отмечает, что в последние недели РФ перебросила из Донбасса и Крыма на Юг большое количество живой силы. Речь идет о девяти российских подразделениях численностью 500-800 человек.

На западном берегу Днепра, вероятно, находится до 10 тысяч российских солдат. Их цель – окружить Николаев.

В СМИ объясняют, что таким образом РФ хочет ответить на продвижение украинских войск на Юге, поскольку ВСУ за последний месяц отодвинули линию фронта от Николаева примерно на 2 километра.

Кроме того, наступление на Николаев поможет армии РФ продвинуться к Одессе, а также сделает невозможным обстрелы мостов возле Херсона из систем HIMARS.

6 августа глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что российская армия не сможет захватить Николаев в ближайшие месяцы: город надежно защищен, а успешные контратаки ВСУ исключают возможность существенного продвижения врага в регионе.

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