Россия собирается наступать на Востоке, но не имеет ресурсов, - ГУР
Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк утвердил, что до 24 февраля Россия не сможет начать широкомасштабное наступление на Востоке из-за нехватки ресурсов
Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
"В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", - заявил Андрей Черняк.
Так, представитель разведки заявил, что РФ планирует в ближайшие недели активизировать усилия на Востоке, ища слабые места в обороне украинских защитников: "Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы некоего тактического успеха".
В частности, российской армии не хватает высокоточного оружия:
"Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока им это не удается", - резюмировал он.
- Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал , что в феврале-марте ожидаются "очень активные события" в зоне боевых действий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 41.86Продажа 42.77
- Актуальное
- Важное