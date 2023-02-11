Россия собирается наступать на Востоке, но не имеет ресурсов, - ГУР

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

"В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", - заявил Андрей Черняк.

Так, представитель разведки заявил, что РФ планирует в ближайшие недели активизировать усилия на Востоке, ища слабые места в обороне украинских защитников: "Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы некоего тактического успеха".

В частности, российской армии не хватает высокоточного оружия:

"Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока им это не удается", - резюмировал он.