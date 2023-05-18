Россия собирает Совбез, чтобы обжаловать ущерб Украиной ракет, - постпред в ООН Кислица
Россия созвала заседание Совбеза ООН для того, чтобы пожаловаться на сбивание своих ракет в Украине
Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
"Лавровцы потребовали созыва Совета Безопасности ООН скулить о том, что их вундревафли сбиваются каждую ночь в небе над Украиной, "изобретатели-изменники" которых уже на нарах. Хотя, судя по успехам лавровцев, там уже должны быть они сами", - написал Кислица.
Заседание Совбеза ООН началось в 22:00 по киевскому времени. Его созвали по запросу РФ о поставках Украине западного оружия.
Отметим, что страна-агрессор инициировала проведение заседания после того, как во время усилившихся в последнее время очередного удара по Украине ВСУ сбили шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал" с помощью американских ЗРК Patriot.
- Напомним, в ночь на 16 мая украинская ПВО ликвидировала сразу 6 "кинжалов", которые враг запустил на столицу. Это уже второй подтвержденный случай, когда ВСУ поражают гиперзвуковую ракету РФ.
- После этого троих российских ученых, работавших в сфере гиперзвуковых технологий, взяли в РФ под стражу по обвинению в "государственной измене".
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