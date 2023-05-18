Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Лавровцы потребовали созыва Совета Безопасности ООН скулить о том, что их вундревафли сбиваются каждую ночь в небе над Украиной, "изобретатели-изменники" которых уже на нарах. Хотя, судя по успехам лавровцев, там уже должны быть они сами", - написал Кислица.

Лавровцы потребовали созыва Совбеза ООН поныть о том, что их вундревафли сбиваются каждую ночь в небе над Украиной, «изобретатели-изменники» которых уже на нарах. Хотя судя по успехам лавровцев, там уже должны быть они сами. Смотри вживую в 22.00 по Киеву https://t.co/JwPyrw4QVK — Sergiy Kyslytsya ???????? (@SergiyKyslytsya) May 18, 2023

Заседание Совбеза ООН началось в 22:00 по киевскому времени. Его созвали по запросу РФ о поставках Украине западного оружия.

Отметим, что страна-агрессор инициировала проведение заседания после того, как во время усилившихся в последнее время очередного удара по Украине ВСУ сбили шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал" с помощью американских ЗРК Patriot.