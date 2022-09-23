Россия со "Смерча" обстреляла Куцурубскую громаду Николаевской области
В Николаевской области побережье Куцурубской громады пострадало из-за российского обстрела из РСЗО "Смерч"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В Николаевском и Баштанском районах украинская ПВО сбила 5 иранских дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач. Поражены 2 пункта управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 очага вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, 1 склад с боеприпасами – в Бериславском.
Из реактивной системы залпового огня Смерч россияне обстреляли прибрежную полосу Куцурубской территориальной громады. Обошлось без человеческих потерь.
- 22 сентября сообщалось, что на Херсонском направлении отчаявшиеся российские войска продолжают создавать понтонные переправы через Днепр, по которым метко бьет артиллерия ВСУ.
- Колонна российской военной техники попала под украинские обстрелы, когда проходила через Каховский мост.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.8
-
EUR
Покупка 39.91Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное