Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В Николаевском и Баштанском районах украинская ПВО сбила 5 иранских дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач. Поражены 2 пункта управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 очага вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, 1 склад с боеприпасами – в Бериславском.

Из реактивной системы залпового огня Смерч россияне обстреляли прибрежную полосу Куцурубской территориальной громады. Обошлось без человеческих потерь.

22 сентября сообщалось, что на Херсонском направлении отчаявшиеся российские войска продолжают создавать понтонные переправы через Днепр, по которым метко бьет артиллерия ВСУ.

Колонна российской военной техники попала под украинские обстрелы, когда проходила через Каховский мост.