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Главная война с Россией Россия со "Смерча" обстреляла Куцурубскую громаду Николаевской области

Россия со "Смерча" обстреляла Куцурубскую громаду Николаевской области

23 сентября, 2022 пятница
05:06
война с Россией

В Николаевской области побережье Куцурубской громады пострадало из-за российского обстрела из РСЗО "Смерч"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В Николаевском и Баштанском районах украинская ПВО сбила 5 иранских дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач. Поражены 2 пункта управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 очага вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, 1 склад с боеприпасами – в Бериславском.

Из реактивной системы залпового огня Смерч россияне обстреляли прибрежную полосу Куцурубской территориальной громады. Обошлось без человеческих потерь.

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