Россия со "смерча" обстреляла Краматорск

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

Обошлось без жертв.

"Вечерний обстрел кафиров по Краматорску. 2 снаряда РСЗО "Смерч". Не разорвались, работает взрывотехническая служба. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.

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