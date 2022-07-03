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Главная война с Россией Россия со "смерча" обстреляла Краматорск

Россия со "смерча" обстреляла Краматорск

3 июля, 2022 воскресенье
01:35
война с Россией

Российский агрессор со "смерчем" нанес удар по Краматорску

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

Обошлось без жертв.

"Вечерний обстрел кафиров по Краматорску. 2 снаряда РСЗО "Смерч". Не разорвались, работает взрывотехническая служба. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.

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