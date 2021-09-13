Россия снова заговорила о родстве украинцев и россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о родстве украинцев и россиян
Об этом он сказал во время интервью белорусскому телеканалу ОНТ, передает Еспресо.Tv.
По его словам, сейчас растет количество украинском, которые "ненавидят Россию".
В то же время Песков все равно считает два народа "родственниками".
"Вы сами знаете, какая сейчас у нас" дружба "с Украиной, но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом", - отметил Песков.
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