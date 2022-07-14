Об этом Руденко заявил в интервью российскому Интерфаксу.

"Российский подход остается неизменным: будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в частности нынешний статус Крыма, а также "Донецкой и Луганской народных республик", - заявил он.

По словам Руденко, "если Украина выразит желание вернуться за стол переговоров, мы готовы положительно отреагировать", но Россия ожидает ответа Киева на ее "предложения", а также "будет сравнивать с постепенно меняющейся ситуацией "на земле".

"Мы от переговоров не отказываемся, но те, кто от них отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", – подчеркнул замглавы российского МИД.

Также Руденко традиционно обвинил Запад в том, что он не дает Украине начать мирные переговоры с Россией.

Отметим, что накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что между Украиной и Россией по состоянию на данный момент не ведутся переговоры, поскольку "нечего обсуждать".

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