Россия снова стягивает войска на границу с Украиной. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко

Путин гремит оружием. Россия снова стягивает войска на границу с Украиной - на такие темы будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом, министром иностранных дел Украины (2014-2019) Павлом Климкиным.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 10:30.



Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 3 ноября, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".





