Россия снова обстреляла Запорожье, ПВО сбила три ракеты оккупантов
Вечером 7 октября Россия в очередной раз нанесла удар по Запорожью, ПВО обезвредила три ракеты врага
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
В 17:45 он написал, что россияне снова обстреляли Запорожье и призвал оставаться в укрытиях из-за риска повторных обстрелов.
Позже, около 18:00, Старух сообщил , что силы ПВО сбили над одной из громад Запорожского района три российские ракеты. Пострадавших нет.
"Громкие звуки взрывов в областном центре - результат работы сил противовоздушной обороны. Над одной из громад Запорожского района ПВО обезвредила три ракеты врага", - говорится в сообщении.
- Ночью 7 октября российские войска атаковали два района Запорожья иранскими дронами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.22
Покупка 40.22Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.93Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное