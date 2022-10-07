Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

В 17:45 он написал, что россияне снова обстреляли Запорожье и призвал оставаться в укрытиях из-за риска повторных обстрелов.

Позже, около 18:00, Старух сообщил , что силы ПВО сбили над одной из громад Запорожского района три российские ракеты. Пострадавших нет.

"Громкие звуки взрывов в областном центре - результат работы сил противовоздушной обороны. Над одной из громад Запорожского района ПВО обезвредила три ракеты врага", - говорится в сообщении.

Ночью 7 октября российские войска атаковали два района Запорожья иранскими дронами.