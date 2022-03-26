Россия снова обстреляла ядерную установку физико-технического института в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.

"По информации эксплуатирующей организации 26.03.2022 года ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы. Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки", - говорится в сообщении.

В Госатоме подчеркнули, что установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий и продолжение ее бомбардировок или обстрелов, может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий.

С начала войны российские войска неоднократно обстреливали ННЦ "Харьковский физико-технический институт". Там расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".