Россия снова обстреляла ядерную установку физико-технического института в Харькове
В Харькове ядерная установка "Источник нейтронов" физико-технического института попала под обстрелы РФ
Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.
"По информации эксплуатирующей организации 26.03.2022 года ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы. Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки", - говорится в сообщении.
В Госатоме подчеркнули, что установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий и продолжение ее бомбардировок или обстрелов, может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий.
- С начала войны российские войска неоднократно обстреливали ННЦ "Харьковский физико-технический институт". Там расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".
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