Россия снова обстреляла Волчанск на Харьковщине: погибла пожилая женщина, ранения получила 16-летняя девушка
Оккупанты снова обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате артобстрела погибла пожилая женщина, ранения получила девушка-подросток, она госпитализирована
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки, 7 февраля, враг массированно обстреливал Волчанск, Купянск, Двуречную, Стрелечу, Ветеринарное и другие приближенные к линии столкновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
"В Волчанске в результате артобстрела получили ранения и была госпитализирована девушка 16 лет, 74-летняя женщина, к сожалению, погибла", - написал Синегубов.
Оккупанты повторно попали в городскую больницу Волчанска, там вспыхнул пожар. Один из осколков попал в автомобиль "скорой", которая везла пациента. Никто не пострадал.
"В Купянске обстрелами разрушены 6 и повреждены 10 гаражей, произошли пожары", - резюмировал глава Харьковской ОВА.
- 6 января россияне попали в больницу Волчанска.
- А поздно вечером 7 февраля оккупанты нанесли удары по Харькову и области, попав в промышленный объект и Центральный парк.
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