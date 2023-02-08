Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки, 7 февраля, враг массированно обстреливал Волчанск, Купянск, Двуречную, Стрелечу, Ветеринарное и другие приближенные к линии столкновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

"В Волчанске в результате артобстрела получили ранения и была госпитализирована девушка 16 лет, 74-летняя женщина, к сожалению, погибла", - написал Синегубов.

Оккупанты повторно попали в городскую больницу Волчанска, там вспыхнул пожар. Один из осколков попал в автомобиль "скорой", которая везла пациента. Никто не пострадал.

"В Купянске обстрелами разрушены 6 и повреждены 10 гаражей, произошли пожары", - резюмировал глава Харьковской ОВА.