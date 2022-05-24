Россия снова обстреляла Сумскую область, потерь нет, - ОК "Север"

Об этом сообщило оперативное командование "Север" в Facebook .

Зафиксировано 7 взрывов с территории РФ в сторону населенного пункта Бояро-Лежачи. Вероятно, это был минометный обстрел.

Также 8 взрывов раздалось в районе Толстодубова.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях, ранениях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.