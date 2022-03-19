Россия снова обстреляла Новые Петровцы в Киевской области
Село Новые Петровцы в Киевской области обстреляли из "Градов"
Об этом сообщила областная полиция в Facebook.
Обстрел велся из "Градов".
"В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших, к счастью, нет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия полиция и фиксирует последствия обстрела.
- 17 марта россияне провели обстрел жилых домов из тяжелой артиллерии в Новых Петровцах Киевской области.
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