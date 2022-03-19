Россия снова обстреляла Новые Петровцы в Киевской области

Об этом сообщила областная полиция в Facebook.



Обстрел велся из "Градов".



"В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших, к счастью, нет", - говорится в сообщении.



На месте происшествия полиция и фиксирует последствия обстрела.

17 марта россияне провели обстрел жилых домов из тяжелой артиллерии в Новых Петровцах Киевской области.