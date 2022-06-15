Россия снова обстреляла Днепропетровщину из "ураганов"
Днем 15 июня российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровщину из "ураганов"
Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.
Информации о пострадавших пока нет.
"Нас снова обстреляли. Враг ударил из "ураганов" по Зеленодольску и Апостолову. В Зеленодольске попали по жилым кварталам - повреждены несколько многоэтажек. Предварительно, люди не пострадали. Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники. Спасатели тушат пламя", - говорится в сообщении.
- Ночью с 14 на 15 июня российский агрессор из "Ураганов" обстрелял город Апостолово в Днепропетровской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное