Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

Информации о пострадавших пока нет.

"Нас снова обстреляли. Враг ударил из "ураганов" по Зеленодольску и Апостолову. В Зеленодольске попали по жилым кварталам - повреждены несколько многоэтажек. Предварительно, люди не пострадали. Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники. Спасатели тушат пламя", - говорится в сообщении.

Ночью с 14 на 15 июня российский агрессор из "Ураганов" обстрелял город Апостолово в Днепропетровской области.

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