Россия снова нанесла ракетные удары по Краматорску
Россияне под вечер 3 июля снова обстреляли Краматорск, вероятно из РСЗО
Об этом сообщил Краматорский городской совет со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко.
"Есть прилеты по Краматорску, похоже снова на РСЗО", – говорится в сообщении.
Последствия обстрелов выясняются. Жителям города советуют оставаться в укрытии.
- Напомним, Россия второй день подряд обстреляла Краматорск из "смерчей".
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