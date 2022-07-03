Россия снова нанесла ракетные удары по Краматорску

Об этом сообщил Краматорский городской совет со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко.

"Есть прилеты по Краматорску, похоже снова на РСЗО", – говорится в сообщении.

Последствия обстрелов выясняются. Жителям города советуют оставаться в укрытии.

Напомним, Россия второй день подряд обстреляла Краматорск из "смерчей".

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